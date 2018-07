Struttura del terminal a pezzi, interventi dopo l’estate

CAMPOBASSO. Il comune di Campobasso diede il via nel maggio del 2016 alla proposta di project financing – da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese – per la realizzazione in concessione di lavori di ripristino funzionale e gestione del terminal.

Un’idea di riqualificazione globale che, però, non ha ancora permesso alla struttura di riprendere vigore, tra moniti delle forze di opposizione a Palazzo San Giorgio e il crescente disappunto dei cittadini che continuano a segnalare

disagi.

“Ci rendiamo conto delle difficoltà e dei disagi che avvolgono la struttura – ha spiegato il sindaco Antonio Battista, intercettato ieri dal ‘Quotidiano’ – ci sono da ripensare e riprogrammare una serie di cose per migliorare l’area e risolvere problemi lamentati dai cittadini. Per fare questo, occorrerà riprendere il project financing, nel minor tempo

possibile”. Non subito, però. Durante l’estate non ci saranno operazioni e servirà ancora qualche mese.

