Stroncato da un malore in strada, muore 61enne campano

VENAFRO. Stroncato da infarto, senza possibilità di essere aiutato. Così è finito dinanzi ad un bar di Venafro il 61enne di origini campane Vincenzo Sportiello, poliomelitico da 30 anni a Venafro dove è stato a lungo ospite del Carsic prima di essere dimesso per ragioni burocratiche. L’uomo, che negli ultimi tempi viveva in un modesto alloggio nel centro storico venafrano, nel corso della lunga permanenza presso il Centro per il Recupero Sociale degli Invalidi Civili curava un proprio laboratorio artigianale eseguendo lavori di intaglio di cui era appassionato. Così come seguiva la pallavolo, prodigandosi in passato per la sua diffusione a Venafro.

