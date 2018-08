Stroncato da un malore in spiaggia, muore 82enne

CAMPOMARINO. Tragedia in spiaggia oggi, domenica 5 agosto, a Campomarino Lido. Un uomo di 82 anni è deceduto mentre era in spiaggia. L’episodio e’ accaduto poco prima l’ora di pranzo. L’anziano, originario di San Martino in Pensilis, si trovava in quel momento sotto l’ombrellone quando improvvisamente ha accusato un malore. Probabilmente l’uomo è stato colto da un infarto. Immediati i soccorsi che, purtroppo, son risultati vani. La salma dell’anziano si trova ora presso l’obitorio di Termoli.

