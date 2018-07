Stroncato da un malore, 81enne muore mentre fa il bagno

CAMPOMARINO. Dramma a Campomarino dove questa mattina, giovedì 12 luglio, un uomo di 81 anni ha perso la vita. Stando ai primi riscontri pare si fosse immerso per la sua solita nuotata intorno alle 8.30 circa. Quando alle 11.30 la moglie non l’ha visto rientrare ha allertato i soccorsi. I militari della Capitaneria di Porto hanno subito provveduto a pattugliare la zona ma contemporaneamente è arrivata al 118 la telefonata di due passanti che avevano trovato l’uomo senza vita nei pressi di una spiaggia libera. E’ probabile che l’81enne, che pare soffrisse di problemi di salute, abbia avuto un malore mentre era in acqua e sia stato trasportato dalla corrente lontano dal punto in cui si era immerso. Quando il 118 è arrivato sul posto per lui non c’era già più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo la cui salma è stata trasferita presso il cimitero di Campomarino. Non sarà effettuata alcuna autopsia.

