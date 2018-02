Strage Via Fani. Imbrattata lapide in ricordo vittime, tra queste il molisano Rivera

Una scritta in vernice nera “A morte le guardie” con una svastica e una runa ai lati è stata trovata ieri mattina sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro all’angolo tra via Stresa e via Fani a Roma. La targa, che era stata apposta proprio nel luogo dove il 16 marzo 1978 vennero trucidati i quattro uomini della scorta di Aldo Moro tra cui anche il guglionesano Giulio Rivera e il politico Dc venne rapito.

Lo sdegno e il disappunto hanno raggiunto anche il Molise e Guglionesi, il paese natale di Giulio Rivera e dove da sempre il ricordo del poliziotto è vivo nel cuore di tutti. “Dispiace anche che dobbiamo commentare episodi del genere – è l’amara affermazione del sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci – dispiace anche che diamo rilevanza all’idiota che fa un atto simile.”

