Strage di Ripalta, continuano le indagini

Appurare le reali condizioni di lavoro dei braccianti, quante ore lavoravano realmente, quanto venivano pagati, se colui che ha fatto da intermediario e che è morto nell’incidente prendesse una percentuale sul lavoro degli altri. Se, insomma, ci fosse sfruttamento. E’ attorno a queste domande, al momento senza risposta, che ruota l’inchiesta portata avanti dalla Procura di Larino, parallela a quella che sta conducendo la Procura di Foggia, sull’incidente verificatosi sulla Statale 16 all’altezza di Ripalta che è costato la vita a 12 braccianti. I ragazzi, tutti provenienti dall’Africa, stavano tornando in Puglia dopo una giornata di lavoro nei campi quando il pulmino sul quale si trovavano si è schiantato con un altro mezzo. Per 12 di loro non c’è stato nulla da fare. Solo due sono scampati alla tragedia e hanno raccontato della loro vita ai carabinieri squarciando il velo su un fenomeno, quello del presunto caporalato, che non è nuovo nelle regioni meridionali dell’Italia. Un fenomeno “odioso”, come l’ha definito lo stesso procuratore capo di Larino, Antonio La Rana, che sta conducendo personalmente l’inchiesta tesa ad appurare le reali condizioni di lavoro dei sette braccianti che erano assunti regolarmente presso un’azienda del basso Molise. Gli inquirenti, di fatto, vogliono verificare se quanto contenuto nei contratti di lavoro era poi effettivamente messo in pratica e quindi le ore di lavoro, la paga e le condizioni generali dell’impiego. Incaricati dell’inchiesta sono stati i militari del reparto speciale dei Carabinieri che sono già stati nell’azienda bassomolisana per visionare carte e documenti. Si cercano elementi e riscontri rispetto alle dichiarazioni rilasciate dai due sopravvissuti alla tragedia su orari, paghe ed eventuali lavori a cottimo. Continuano quindi gli accertamenti degli inquirenti che, al momento, non hanno ancora ascoltato le tre persone iscritte sul registro degli indagati. Sotto la lente anche la questione relativa al trasporto dei braccianti caricati in pulmini spesso modificati per accogliere il maggior numero di persone. Anche gli autisti dei mezzi vengono indagati per caporalato, come avvenuto sabato scorso nel caso dell’ivoriano che è stato fermato sulla Statale 16 dagli agenti del Commissariato e della Polizia Stradale e che, dopo aver tentato la fuga, è stato arrestato e ristretto presso il carcere di Larino dove ieri si è tenuta la convalida del fermo. Nel frattempo sono due i mezzi coinvolti nel traffico intercettati sulla Statale 16 in quattro giorni mentre continuano i controlli delle forze dell’ordine in modo continuato durante tutto il giorno.

