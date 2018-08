Strage alle porte del Molise, muoiono 12 braccianti: la testimonianza di un termolese

Una strage, non c’è altro modo per definire il bilancio del terribile incidente verificatosi questo pomeriggio lungo la Statale 16, nel primo tratto del territorio pugliese. Sono infatti 12 i cadaveri estratti, dopo diverse ore d’intervento, dalle lamiere del furgone andato ad impattare, poco dopo le 15, contro un grosso Tir che trasportava farinacei. Uno scontro terribile quello verificatosi al km 621,500, in prossimità del bivio per Ripalta, vicino Lesina ai confini con il Molise. Per due di loro, due dei 14 occupanti stipati all’interno del van, il fato ha disposto una sorte diversa, salvandoli da quell’inferno di lamiere venutosi a creare in questo drammatico viaggio di ritorno. Un viaggio di ritorno, l’ultimo per la quasi totalità di loro, dopo una giornata passata a raccogliere i pomodori in uno dei tanti appezzamenti agricoli della Capitanata. Le vittime, infatti, così come accaduto nell’analogo incidente avvenuto sabato pomeriggio sempre nel foggiano, ad Ascoli Satriano, sono tutti lavoratori migranti di etnia africana, coloro che vanno il più delle volte ad alimentare il sistema del caporalato. “Chiederò controlli a tappeto per combattere, in tutta Italia, sfruttamento e caporalato” ha affermato nella giornata di oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Mentre il vicepremier Di Maio ha sottolineato che “è necessario arginare una volta per tutte la piaga del caporalato. Un sistema vergognoso che sfrutta la disperazione di persone disposte a tutto pur di lavorare”.

Le operazioni sul luogo dell’incidente sono andate avanti per tutta il pomeriggio, fino in serata. Oltre ai Vigili del Fuoco e le numerose autoambulanze, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati ora a ricostruire la dinamica di quanto accaduto lungo la Statale 16 in questo lunedì di sangue. Inevitabili le ripercussioni al traffico. Il tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro frontale è stato interdetto alla circolazione, costringendo le auto a deviare. La circolazione in direzione di Pescara è stata deviata con uscita allo svincolo di Ripalta, mentre quella in direzione di Foggia è stata deviata sull’autostrada A14 “Bologna-Taranto”, attraverso lo svincolo di Termoli.

Significativa e toccante la testimonianza fornita da uno degli automobilisti che ha assistito al terribile schianto, poi prontamente fermatosi a prestare i primi soccorsi. “Ti ritrovi impotente dinanzi ad un spaventoso incidente – spiega un sanseverese, residente a Termoli – Tu sei lì inerme e non puoi fare nulla. Vedere 12 persone morte, di colore, nostri fratelli, accartocciati in un ammasso di lamiere, mentre tornavano dai campi di pomodori, lascia un amaro in bocca e un dolore enorme. Siamo riusciti a salvarne solo due, uno di loro mi ha chiesto di tenergli la mano mentre sopraggiungevano i soccorsi…sembrava ci conoscessimo da tempo…lo sentivo mio fratello! Mi ha chiesto di recuperare il suo zainetto perché dentro c’era il suo passaporto e i pochi effetti personali, non voleva perderli. Mi stringeva la mano sempre più forte e io lo rassicuravo che i soccorsi erano finalmente giunti. Mi ha stretto la mano e non riuscivo a staccarmi. E mentre i medici provvedevano a soccorrerlo lui mi chiedeva di non lasciarlo solo. Il dolore che si prova nel non aver potuto fare nulla per gli altri è immenso”.

