Strade provinciali, in alcuni tratti situazione gravissima

Strade provinciali, un vero disastro. La situazione si fa sempre più inquietante, sulla Provinciale 41, in prossimità del bivio per Pietracupa. Una carreggiata è ceduta completamente e si procede solo a senso alternato, con un semaforo. Ma il rischio potrebbe farsi ancora più consistente, con le piogge degli ultimi giorni, che minacciano di allagare il fronte della frana. “ Sarebbe un vero e proprio disastro – affermano alcuni pendolari – ogni mattina per raggiungere il Capoluogo è diventata un’impresa. Principalmente per la condizione delle strade e in special modo su questo tratto, anche se la situazione è generale, dove l’interruzione al traffico si potrebbe verificare da un momento all’altro. Ma c’è da considerare anche le condizioni degli autobus, sono mezzi oramai da rottamare e non possono più essere usati per il trasporto di persone. Chiediamo alla nuova classe politica regionale – continua la nota – di dare un segnale come ci è stato promesso durante la campagna elettorale. Non chiediamo i miracoli, ma una messa in sicurezza urgente che impedisca almeno di far chiudere la strada. Crediamo che è un nostro diritto raggiungere il posto di lavoro, di studio o di cura, crediamo sia un nostro diritto viaggiare sicuri e non chiedere la grazia del Cielo ogni giorno per arrivare a Campobasso”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp