Strade, pronto intervento della Provincia

La Provincia di Isernia ha risolto in brevissimo tempo le criticità legate alla strada provinciale 33 in agro di Acquaviva di Isernia e Cerro al Volturno e sulla S.P.Trignina in agro di Bagnoli del Trigno, limitando al minimo i disagi di chi percorre quotidianamente queste strade. In pochissimo tempo – ha sottolineato il responsabile del settore lavori pubblici e viabilità Lorenzo Di Iacovo – abbiamo ultimato i lavori di somma urgenza dei tratti interessati, utilizzando i fondi provenienti dalla Protezione Civile. Considerata l’importanza delle due strade la Provincia di Isernia ha fatto tutto il possibile per cercare di limitare al minimo i disagi dei cittadini e delle attività commerciali delle zone interessate”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Lorenzo Coia e dal consigliere Mike Matticoli. “Abbiamo svolto i lavori in tempo record, a seguito delle segnalazioni dei sindaci dei due Comuni interessati e siamo riusciti a scongiurare l’eventuale chiusura al traffico di due tratti di strade fondamentali per la viabilità del territorio e per venire incontro alle legittime esigenze dei cittadini e delle attività commerciali – hanno spiegato il Presidente Coia e il consigliere Matticoli – un risultato non scontato viste le difficoltà finanziarie delle Province. Ancora una volta ci siamo riusciti attraverso un lavoro efficace e responsabile, insieme con il dirigente del settore viabilità Lorenzo Di Iacovo, a cui va il nostro ringraziamento. Abbiamo dimostrato che con la serietà, l’impegno e l’attaccamento al territorio si possono affrontare e risolvere le emergenze”.

