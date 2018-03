“Storia di Campobasso”, presentata l’opera omnia del Gasdia

CAMPOBASSO. “Mi diedi tutto – anima e corpo – agli studi, cercando avidamente proprio quello che gli altri scartavano” (V. E. Gasdia). E’ stata presentata ieri, mercoledì 14 marzo, “Storia di Campobasso”, l’opera omnia del Gasdia, a firma di Walter Santoro, Mario Ziccardi e Alessandra Savone. Sarà reperibile anche online, sul sito del Comune capoluogo, e distribuita nelle maggiori Istituzioni regionali e nazionali. La Sala della Costituzione ha affrontato un volo nei secoli (dai Sanniti al XXesimo), che “resterà – ha esordito Battista – negli annali della nostra città”. Una serata per parlare di radici e identità, quella che Gasdia aveva a cuore, compendiata in un’opera per la prima volta sistematica. Tutto ha inizio nel 2013, quando, nell’Abbazia di Montecassino, alla presenza dei tre studiosi, vengono aperti i plichi contenenti gli antichi manoscritti dell’Autore. Sino al 2011, difatti, erano preclusi ad eventuali ricercatori.

Un lavoro lungo, difficile e travagliato, durato cinque anni, che ha prodotto oltre 3500 pagine e 500 voci bibliografiche. Sette i volumi che ne sono derivati, i primi due già editi negli anni Sessanta e l’ultimo (“Il Codice di Campobasso”) di carattere archivistico e documentario.

