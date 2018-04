Stop alla Carrese, il Sindaco Caravatta: “Creati i presupposti di massima sicurezza, un danno enorme”

“Un vero e proprio dramma, così il sindaco di San Martino definisce il provvedimento emanato dalla Prefettura che di fatto ha imposto uno stop alla storica carrese che si sarebbe dovuta svolgere lunedì. Un provvedimento inaspettato anche perché – spiega il primo cittadino – il nostro lavoro per garantire i giusti standard di sicurezza è importante è costante”.

Un ‘lavoro di salvaguardia’ nei confronti di questa tradizione che l’amministrazione vuole difendere a tutti costi, attraverso un ricorso che nelle prossime ore verrà presentato al Tar. “Riteniamo che ci siano grosse motivazioni affinché il Tar prenda in esame la nostra questione, la questione di una comunità che vuole difendere una manifestazione che è nel DNA della stessa comunità”. Il sindaco sottolinea non solo la mole di lavoro portata avanti sul tema sicurezza, da tutta la macchina organizzativa, ma anche l’indotto economico che ruota intorno all’evento. “Ho già ricevuto telefonate da imprese e lavoratori che sono in sofferenza per lo stop di questa manifestazione”. Massimo Caravatta poi aggiunge un passaggio più dettagliato sul piano dei rischi: “Abbiamo fatto una serie di convenzioni per i controlli anti doping, prima e dopo la corsa, abbiamo redatto un piano per stabilire esattamente dove il pubblico può assistere alla corsa e le eventuali vie di fuga, il piano antincendio e, come se non bastasse, oltre 150 stuart. Insomma, stiamo predisponendo tutto quanto possibile per garantire la sicurezza di tutti. Abbiamo curato ogni dettaglio, e questo stop così repentino mi angoscia molto”.

