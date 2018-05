Stefano Rufo nominato ‘Chef Ambassador del Sud Italia’

Stefano Rufo è stato scelto in Sardegna come :”Chef Ambassador del Sud Italia”. Grazie a tutti, sono contentissimo e divido questo con voi e con il mio staff!!!” Queste le sue parole dopo aver ottenuto l’ambito riconoscimento. E con queste poche ma eloquenti parole Stefano Rufo celebra un’altra grande vittoria allo Chef Awards 2018 in Sardegna presso il Forte Village a Cagliari, dove si è imposto come al solito con la sua forte personalità e la grande professionalità che lo contraddistingue. Lo Chef più apprezzato e premiato in assoluto nel Molise, già ambasciatore della cucina molisana nel mondo; re degli chef 2017. Con la Prova del Cuoco della Clerici su Rai uno nella sfida tra le regioni italiane “Il Campanile”; già premiato nel 2017 al primo Chef Awards 2017 a Milano, tra i primi 100 ristoranti d’Italia, oggi porta a casa un altro ambito premio alla carriera, quello di Chef Ambassador del sud Italia. I molisani sono orgogliosi di questa ennesima superlativa performance che premia non solo lo Chef Rufo, ma tutto il suo eccellente staff con cui condivide ogni momento della sua carriera, sia presso la sua Locanda Belvedere a Castelnuovo al Volturno, oramai meta di turisti enogastronomici da tutta Italia, sia nei numerosi appuntamenti nazionali e internazionali che hanno portato alla ribalta il suo estro creativo.

