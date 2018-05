Stato-Regioni. Toma: “Al Molise serve revisione decreto Balduzzi e valorizzazione delle sue acque”

La revisione delle norme contenute nel decreto Balduzzi e una nuova politica di valorizzazione delle risorse idriche: questi i temi principali affrontati dal neo governatore del Molise Donato Toma, che oggi per la prima volta ha preso parte ai lavori della Conferenza delle Regioni. “C’è molto da fare e questa mi sembra la sede giusta per individuare i canali istituzionali da percorrere”, ha osservato al termine della riunione. “Abbiamo molto chiare le nostre priorità: serve una deroga al decreto Balduzzi per individuare il Dea (Dipartimento emergenza e accettazione, ndr) di secondo livello anche in un territorio come il Molise, dove non raggiungiamo la soglia dei 600mila abitanti. Detto questo – ha annunciato – utilizzerò la Conferenza come sede per avviare una nuova politica di gestione e valorizzazione delle nostre acque: servono compensazioni con le Regioni che utilizzano le nostre risorse, vale a dire Campania, Puglia e Abruzzo”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp