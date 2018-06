Stalking, rinviata l’udienza dinanzi al gup per l’ex carabiniere

ISERNIA. Rinviata l’udienza davanti al Gup per la richiesta di rinvio a giudizio a carico di un ex sottufficiale dei Carabinieri, ora in pensione, denunciato per stalking da una donna di Pozzilli che si riteneva perseguitata. L’udienza prevista questa mattina è stata rinviata al prossimo 10 luglio per un impedimento del giudice Arlen Picano.

La denuncia è stata presentata da una 53enne perchè, tra l’altro, come recita il capo d’accusa, con ”condotte reiterate la chiamava ripetutamente, inviandole messaggi contenenti frasi ingiuriose e minacciose, inoltre si appostava sotto la sua casa e la molestava in modo da provocarle un perdurante stato di ansia e paura”.

