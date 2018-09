ISERNIA

Conferenza stampa questa mattina presso lo stadio Lancellotta di Isernia: il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore comunale allo Sport, Maria Antonella Matticoli, hanno illustrato gli interventi effettuati per ottenere l’omologazione del campo in vista della prima partita in casa dell’Isernia che si svolgerà domani.

I lavori hanno interessato il manto erboso, passerelle per disabili e recinzione, per un costo complessivo di circa 110ma euro.