Stadio di Roma, tentativo di corruzione ai danni di Nunzio Luciano

La notizia è presto rimbalzata su tutti i quotidiani nazionali. Nell’inchiesta sul ‘sistema Parnasi’, relativamente alla costruzione del nuovo stadio della Roma, risulta ‘interessato’, anche se solo indirettamente, l’avvocato molisano Nunzio Luciano, candidato con Forza Italia alle elezioni Politiche del 4 marzo scorso. Nelle intercettazioni scaturite dall’inchiesta spunterebbe il nome di Luciano in quanto attuale Presidente della Cassa Forense di Roma, nei confronti del quale l’imprenditore Luca Parnasi, ora agli arresti per corruzione, e il faccendiere Luigi Bisignani indagato. I due sarebbero stati intenzionati a corrompere l’avvocato molisano. A quanto pare, però il progetto dei due sarebbe sfumato e gli stessi hanno poi rivolto il loro interesse verso Mauro Vaglio, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma nonché candidato all’uninominale al Senato con il M5S. L’interesse per Vaglio da parte di Parnasi – scrivono i giudici nell’ordinanza – matura sia in virtù della sua candidatura con il M5S sia in quanto Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma. In un’intercettazione Bisignani suggerisce all’avvocato di puntare al ruolo di Presidente della Cassa Forense.

In particolare, Luca Parnasi è accusato di aver erogato «somme a sostegno della campagna elettorale dei candidati Vaglio e Piva mascherando la natura della dazione mediante l’artificioso conferimento di incarichi e la conseguente fatturazione di compensi per prestazioni professionali non eseguite». Mauro Vaglio – già noto alle cronache per aver utilizzato la mailing list dell’ordine degli avvocati di Roma per fare propaganda elettorale – avrebbe ricevuto 15 mila euro; Daniele Piva invece qualcosa di più: 16.032 euro.

Nel mirino degli indagati anche l’avvocato romano Daniele Piva, candidato 5 Stelle alla Camera, e che insieme a Vaglio sarebbero accusati di aver “mascherato” la donazione con l’emissione di fatture per attività professionali “di fatto mai eseguite” al fine di consentire alla società destinataria della fattura di evadere le imposte sui redditi.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp