Stadio, c’è l’ok della Commissione. I Lupi sfidano il Francavilla

Domani, alla 15, si riaprono i cancelli dello stadio di Selvapiana per accogliere il debutto del Campobasso. Arriva il Francavilla, avversario scorbutico e in grado di mettere in difficoltà la squadra del capoluogo che ha vissuto una settimana abbastanza tesa dopo la scoppola rimediata sette giorni fa a Monte San Giusto. Mettersi tutto alle spalle e reagire per evitare subito inattese sorprese.

Intanto, nel pomeriggio in contrada Selvapiana è andata in scena una conferenza stampa indetta dalla società rossoblù e dal Comune capoluogo. Ebbene, in mattinata è arrivato l’ok per l’agibilità a quasi 4mila posti, 3934 per la precisione (In curva Nord potrà assistere alle partite un numero massimo di 2306 persone, 923 nelle tribune, 655 in curva sud e 50 posti saranno riservati nella tribuna coperta ai diversamente abili). L’assessore ai lavori pubblicI, Pietro Maio, si è detto «soddisfatto per quanto fatto in sinergia, ringrazio la Commissione di vigilanza che è venuta incontro alle esigenze. E naturalmente il club per la nuova stagione che possa riservare grandi soddisfazioni ai tifosi». Presente all’incontro con la stampa anche il direttore generale della società del Campobasso, Filippo Polcino. L’agibilità è stata accordata per l’intera stagione 2018/2019, mentre la capienza si conta di aumentarla non appena i lavori in atto sull’impianto sportivo si concluderanno (per fine ottobre, ndr).

IN ALTO, UNO STRALCIO DELLA CONFERENZA STAMPA TENUTA DALL’ASSESSORE PIETRO MAIO E IL DIRETTORE GENERALE DEL CAMPOBASSO FILIPPO POLCINO