Stabile disabitato avvolto dalle fiamme nella notte

Un incendio si è verificato nel cuore della notte appena trascorsa a Santa Croce di Magliano (CB). Le fiamme sono divampate nel centro storico, in zona Quartetto, e hanno interessato uno stabile al momento disabitato. Ignote, per ora, le cause del rogo, che fortunatamente non ha interessato le abitazioni circostanti. A domare le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, intervenuti insieme ai Carabinieri ed ora impegnati a raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Nonostante non ci siano state conseguenze significative, non sono mancati momenti di comprensibile apprensione da parte dei residenti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp