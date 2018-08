SSD Città di Campobasso, Bruno Mandragora è il nuovo allenatore

CAMPOBASSO. La SSD Città di Campobasso, tramite la propria pagina facebook ufficiale, fa sapere di aver scelto Bruno Mandragora come nuovo tecnico della prima squadra e che lo stesso, lunedì 6 Agosto, dirigerà il primo allenamento.

Di seguito la comunicazione che riguarda anche gli acquisti dei giocatori per la stagione 2018/2019:

Vincenzo Pezzella (ruolo: Portiere – classe: ‘99 – club precedente: Savoia)

Michele Spinelli (ruolo: Terzino Destro – classe: ‘98 – club precedente: San Severo)

Francesco Antonelli (ruolo: Esterno Destro – classe: ‘99 – prestito Sambenedettese)

Niko Tommasini (ruolo: Difensore Centrale – classe: ‘92 – club precedente: San Severo)

Fabio Del Prete (ruolo: Terzino Sinistro – classe: ‘98 – club precedente: Savoia)

Seck Ndiaga (ruolo: Centrocampista – classe: ‘99 – club precedente: Parma)

Matteo Palmieri (ruolo: Centrocampista – classe: ‘98 – club precedente: Savoia)

Christian Minchillo (ruolo: Esterno Destro/Sinistro – classe: ‘00 – prestito Ascoli)

Pietro Martinelli (ruolo: Esterno Destro/Sinistro – classe: ‘00 – club precedente: Pistoiese)

Franco Da Dalt (ruolo: Esterno Destro – classe: ‘87 – club precedente: Vibonese)

Giancarlo Improta (ruolo: Attaccante – classe: ‘87 – club precedente: Turris)

Piotr Branicki (ruolo: Attaccante – classe: ‘83 – club precedente: Avezzano)

Il 6 Agosto, prima del ritiro, i giocatori sosterranno le visite mediche a Campobasso presso il Centro Cuore Carcagnì in via S. Antonio dei Lazzari, 13. Dopo le visite, la squadra si trasferirà nella sede del ritiro al Campo Sportivo Comunale Rocky Marciano di San Bartolomeo in Galdo (BN) dal 6 al 13 Agosto: prima sessione di allenamento h 16:30.

