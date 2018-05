Spostate le fioriere, il passaggio ritorna percorribile soprattutto per i mezzi di soccorso

CAMPOBASSO. Dopo le molte segnalazioni riguardanti le fioriere poste all’ingresso di Via Marconi verso Piazza Prefettura, pubblichiamo una foto che attesta finalmente lo spostamento delle barriere anti-van e quindi il ripristino del passaggio dalla piazza della Cattedrale a via Marconi e viceversa, non solo delle auto ma anche di qualsiasi automezzo, compresi quelli di emergenza come Polizia, Carabinieri e ambulanze del 118.

