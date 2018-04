Spopolamento. Indagine ‘Rionero 2020’, ecco i paesi del Molise che rischiano di scomparire

Uno studio che fotografa lo spopolamento dei paesi molisani dell’area compresa tra Castel di Sangro, l’Alto Molise e le Mainarde quello curato dal team ‘Rionero 2020’, composto da Ludovico Frate, Marialaura Imbriaco e Antonio Petrocelli. Basandosi sui dati demografici Istat, il team rionerese ha vagliato 31 comuni della provincia di Isernia osservandone il trend e fornendo un pronostico sulla data di ‘scomparsa’ dovuta ad azzeramento della popolazione residente. “Oggi – fa sapere il gruppo ‘Rionero 2020’ – i comuni analizzati, nella maggior parte dei casi non superano i 1.000 abitanti, quelli più popolati sono Agnone (5.105 abitanti), Montaquila (2.455 abitanti) e Fornelli (1.911 abitanti) mentre quelli con minore popolazione sono Castelverrino (107 abitanti), Chiauci (226 abitanti), Pescopennataro (274 abitanti) e Pizzone (322 abitanti)”. Analizzando le variazioni della popolazione dal 1991 al 2017, il team rionerese ha osservato un “calo nell’intera area di studio. Si rilevano percentuali di perdita molto alte nei comuni di Scapoli, Chiauci, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Castelverrino, Pescopennataro, San Pietro Avellana e Capracotta con un calo di popolazione compreso tra il 30% e il 45%. Un calo minore ma comunque importante, compreso tra il 15% e il 30%, interessa specificatamente i comuni di: Vastogirardi, Montenero Val Cocchiara, Cerro al Volturno, Filignano, Acquaviva d’Isernia, Forlì del Sannio, Pescolanciano, Carovilli, Belmonte, Agnone, Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice. Un calo di popolazione meno marcato riguarda invece: Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Montaquila, Miranda, Civitanova del Sannio e Rionero Sannitico con una diminuzione che non supera il 15%. L’ unico comune che mostra un trend positivo è Fornelli”. A ciò si accompagna un progressivo aumento della popolazione anziana. Di qui le previsioni future, basate a partire dai dati demografici dal 1971 ad oggi e attraverso il metodo di stima della regressione lineare (con una semplificazione che tiene conto solo del calo demografico e non di potenziali fattori che possono fronteggiare queste dinamiche. Tra queste, il team cita ad esempio “le politiche di sviluppo locale attuate a Castel del Giudice o di iniziative per l’integrazione dei migranti che potrebbero contribuire a rivitalizzare queste aree”). Secondo ‘Rionero 2020’, “i primi comuni che scompariranno nei prossimi trent’anni sono: Castelverrino (2036), Poggio Sannita (2037), Pescopennataro (2039), Sant’Angelo del Pesco (2047), Pietrabbondante (2051); dal 2050 al 2100, i comuni a rischio scomparsa sono: San Pietro Avellana e Vastogirardi (2062), Pizzone (2069), Forlì del Sannio (2070), Castel del Giudice, Roccasicura e Belmonte del Sannio (2072), Cerro al Volturno e Scapoli (2078), Montenero Val Cocchiara (2093); i comuni che invece si estingueranno nel corso ventiduesimo secolo saranno: Filignano (2100), Acquaviva d’Isernia e Pescolanciano (2101), Carovilli (2113), Rionero Sannitico (2125), Agnone (2148), Castel San Vincenzo (2158); non scompariranno, almeno fino al 2200, i comuni di: Rocchetta al Volturno, Fornelli, Miranda e Colli al Volturno”.

Di qui l’appello affinché “si prenda una coscienza reale del problema, crediamo fortemente che il futuro sia favorevole a queste aree e sta a tutti noi, amministratori e cittadini, avviare idee, progetti, iniziative in grado di cogliere i cambiamenti sociali, economici e politici che stanno interessando le aree interne del Paese”.

