SPETTACOLO – Mezzogiorno in famiglia, Fornelli batte Aviano

Fornelli nuovo campione di ‘Mezzogiorno in Famiglia’. Un trionfo per tutta la comunità, quello arrivato ieri al termine della gara durata due giorni contro Aviano, centro della provincia di Pordenone che per diverse settimane ha mantenuto il titolo. Vittoria anche un po’ inaspettata, arrivato nel corso dell’ultimo gioco in scaletta proposto nel corso del noto programma di Raidue.

Un nuovo successo dunque, che consentirà a uno dei borghi più belli d’Italia di far conoscere, ancora una volta, a l’Italia intera le peculiarità che caratterizzano la sua storia e il suo territorio. “Un lavoro di squadra che ci premia – aveva affermato nei giorni scorsi con soddisfazione il sindaco Giovanni Tedeschi – e che mette in risalto l’impegno che la nostra amministrazione ha svolto in questi lunghi anni.

Siamo tutti testimoni del netto cambio di mentalità che, grazie al nostro lavoro, Fornelli ha ricevuto. I cittadini sono consapevoli che farsi conoscere all’esterno ed essere protagonisti di programmi televisivi nazionali rappresenta una vetrina imprescindibile per lo sviluppo territoriale e turistico del loro amato comune.

Grazie all'impegno di tutti noi stiamo ottenendo, giorno dopo giorno, i risultati tanto sperati e voluti. La partecipazione a Mezzogiorno in Famiglia su RaiDue ci premia nuovamente. La promozione turistica – conclude il primo cittadino – resta sempre uno degli obiettivi principali e fondamentali del nostro lavoro. Fornelli cresce e continuerà a crescer sempre più grazie a questo tipo di promozione".