Il Molise su ‘Il Fatto’, domani in uscita 4 pagine dedicate a Campobasso

Il Molise al centro dell’attenzione dei media nazionali e dei big della politica in vista delle prossime elezioni regionali del 22 aprile prossimo il cui esito segnerà in maniera notevole l’evolversi della situazione per quel che concerne la formazione del nuovo governo.

Il resto d’Italia, improvvisamente, sembra essersi accorto che il Molise esiste ed è notizia di poco fa che ‘Il Fatto Quotidiano’ dedicherà ben 4 pagine a Campobasso con tanto di reportage ad opera dei giornalisti: Antonello Caporale, Pietrangelo Buttafuoco e Ferruccio Sansa.

“Giovedì, torna “A casa vostra”: il Fatto dedica quattro pagine a Campobasso. Città ricca di storia in una regione troppo spesso dimenticata. Ma oggi al centro dell’attenzione – si legge nell’articolo di anteprima – perché domenica sarà teatro di un voto regionale decisivo per la politica nazionale.

Antonello Caporale, Pietrangelo Buttafuoco e Ferruccio hanno realizzato un reportage per raccontare la città e il Molise.

Terra di transumanza dei pastori che proprio in primavera si spostano lungo l’Appennino cercando pascoli migliori. E anche, oggi, transumanza dei politici che passano da uno schieramento all’altro, come nulla fosse, alla ricerca di una poltrona: candidati che erano di destra, poi di sinistra, e adesso magari ritornano a destra.

Racconteremo questo. E anche il rischio, concretissimo, che il Molise diventi terra di mafie in cui camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita e cosa nostra si incontrano e tessono alleanza. Eppure proprio qui si è deciso di accorpare il comando dei carabinieri con quello dell’Abruzzo. Lo Stato, nonostante gli allarmi della Dia e di alcuni magistrati, rischia di ritirarsi.

Eccolo il Molise, quello dei panorami e quello del potere che si confonde. Si intreccia. E nulla si distingue più”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp