SPATTACOLO – Easy Driver a Bojano e Civita

Una staffetta della Polizia, due bolidi, una Mercedes ed una Hyundai e tanta curiosità sulle strade Molisane. Easy Driver, notissima trasmissione in onda su Rai Uno, in giro per il nostro Molise e, dopo aver attraversato la nostra regione ha fatto tappa a Roccamandolfi, Bojano (Civita Superiore ), Piana dei Mulini, per terminare a Frosolone con la chiusura della puntata presto in onda sul principale canale Rai.

Una puntata speciale con neve, pioggia e tanta tanta molisanità.

In prova due fantastiche auto che attraversando il Molise hanno mostrato le loro linee sinuose e gratificanti che, in simbiosi con le nostre bellezze molisane, hanno saputo risaltare e fondersi un connubio di grande impatto emotivo. Se poi, il tiramisù della Antica Trattoria “da Filindo” in quel di Civita, ha dato maggior verve alle belle e brave conduttrici, Metis Di Meo e Veronica Gatto, questo è da verificare ma, di sicuro c’è che il Molise affascina e, forse, fa tornare.

Per l’occasione ospiti de i Borghi d’Eccellenza i fotografi della rivista “Spazi Lucani”, Pio Peruzzini e Gaetano Paraggio che non hanno che potuto ringraziare una terra piena di luoghi da amare, scoprire e vivere.

