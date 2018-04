Spari nella notte al confine col beneventano

Vige il massimo riserbo su quanto accaduto nella notte appena trascorsa in territorio tra i Comuni di Jelsi e Riccia e la confinante provincia di Benevento. Una decina di colpi di mitraglietta sarebbero stati esplosi dai Carabinieri per motivi ancora non resi noti dagli uomini dell’Arma. Sull’accaduto, come detto, al momento vige il massimo riserbo delle forze dell’ordine ma non si può escludere che i Carabinieri, probabilmente in servizio di pattugliamento, abbiano sventato una rapina o tentato di bloccare un’auto che avrebbe forzato un posto di blocco.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

