Viabilità. I sindaci di Montenero e Mafalda: “Ringraziamo Frattura per tempi rapidi”

CAMPOBASSO. La riunione tenutasi ieri presso gli uffici della Regione Molise a Campobasso alla presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia Antonio Battista, dei sindaci di Montenero di Bisaccia e Mafalda, Nicola Travaglini ed Egidio Riccioni e di una nutrita delegazione composta da cittadini, agricoltori e amministratori provenienti dai due comuni bassomolisani.

Frattura, infatti, insieme con il presidente della Provincia Battista, ha assicurato ai sindaci intervenuti l’appalto dei lavori per il rifacimento delle strade provinciali 163 e 78 entro l’inizio della prossima estate. Sul tavolo, oltre due milioni di euro garantiti da fondi rientranti nel Patto per il Molise.

Due arterie di particolare importanza e che contribuiscono a collegare i comuni dell’area del medio Trigno con il resto del Molise. Nel dettaglio, la SP163 mette in collegamento Montenero di Bisaccia a Mafalda e a Tavenna. Mentre, la chiusura del ponte della SP78 che unisce Montemitro, Montefalcone nel Sannio e San Felice del Molise ad Acquaviva Collecroce.

A seguito dell’incontro fissato ieri, i sindaci di Montenero di Bisaccia e Mafalda hanno annullato la ‘Marcia dei 100 trattori’ promossa alla scopo di attenzionare chi di dovere sui gravi problemi alla viabilità locale percorribile ormai solo da mezzi agricoli.

“Esprimiamo piena soddisfazione per il risultato che è stato conseguito a seguito della nostra iniziativa – dichiarano Nicola Travaglini e Egidio Riccioni – e ringraziamo il presidente Frattura per aver trovato una soluzione in tempi rapidi. Alla buona notizia dell’imminente ripresa delle procedure che porteranno all’appalto dei lavori entro la prossima estate per la S.P. 163 – continua il primo cittadino di Mafalda – si aggiunge anche quella dell’importanza strategica rivestita dalla strada in questione, sia per la Regione che per lo Stato: ciò significa che la strada passerà presto all’Anas in qualità di Strada Statale, con la conseguente possibilità di avere in futuro una manutenzione più puntuale e di tipo diverso”.

Il presidente Frattura ha giustificato il rallentamento dell’iter per il via libera agli interventi – nonostante la copertura finanziaria fosse già stata prevista da mesi con un documento firmato anche dal Governo – da questioni burocratiche.

