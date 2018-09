Sp 73, Battista assicura: «A inizio 2019 la consegna dell’opera»

REDAZIONE

Le comunità di Limosano, Sant’Angelo Limosano e San Biase possono tirare un sospiro di sollievo. I tre paesi a rischio isolamento per via della chiusura della strada provinciale 73, da oggi avranno una certezza. Il presidente della Provincia, Antonio Battista, annuncia che «nei primi giorni del nuovo anno sarà consegnata l’opera». In queste ultime settimane i tre sindaci hanno alzato le barricate e puntato il dito contro Palazzo Magno, accusato di inerzia. La strada provinciale – lo ricordiamo – è chiusa da marzo 2018. Lo scorso 23 settembre c’è stata addirittura una manifestazione popolare sula SP 73, importante arteria di collegamento per i paesi che da sei mesi possono contare solo su strade alternative e che con l’arrivo della stagione invernale potrebbero non contare nemmeno su quelle.

Anche la politica molisana si è mossa in questi giorni, in particolare il Movimento 5 Stelle. Martedì il senatore Fabrizio Ortis ha addirittura annunciato di aver interessato Roma della problematica. «Mi sono impegnato personalmente – queste le sue parole – a fare da tramite tra la Regione Molise e il Ministero della Difesa al fine di valutare la possibilità di costruire un ponte militare con costi di compensazione assolutamente sostenibili per il Molise».

Il presidente Battista oggi risponde con l’intento di tranquillizzare la popolazione e i sindaci. «Abbiamo già affidato le indagini geologiche – comunica Battista – e per la fine di ottobre appalteremo i lavori. Ad inizio 2019 l’opera sarà completata». Intanto, in accordo con i sindaci, è stato stabilito di fare un incontro ogni dieci giorni per vigilare sullo stato di avanzamento dei lavori. Al senatore Ortis, Battista risponde. «L’esercito si muove soltanto in determinate circostanze. Aspettiamo tale riscontro. Se il senatore riesce a portare l’esercito in Molise, ben fatto». Intanto il presidente di Palazzo Magno, nonostante le critiche piovute in questi giorni, torna a ribadire: «Capisco le difficoltà dei sindaci e della popolazione. Abbiamo assicurato, come Provincia, di essere presenti sul posto in caso di avversità metereologiche per garantire la percorribilità delle strade alternative fino alla chiusura dei lavori sulla strada provinciale». Oggi è, quindi, arrivata quella certezza che le tre comunità di Sant’Angelo Limosano, Limosano e San Biase attendevano da tempo: a gennaio 2019 sarà riaperta la strada provinciale.