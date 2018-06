Sovrappasso, si sblocca l’opera

Dopo vari rallentamenti di natura burocratica, sembrerebbe in dirittura d’arrivo l’iter per la riapertura dei cantieri ‘collegamento terminal – via Mazzini’, uno degli obiettivi principali della giunta Battista in vista della scadenza del mandato fissato per il 2019.

Nelle ultime settimane, si sono registrati corposi passi in avanti: la procedura espropri è stata ultimata, con relativi pagamenti, mentre sarebbe da nominare soltanto il nuovo direttore dei lavori, passaggio quest’ultimo che dovrebbe maturare nel giro di pochi giorni. Quella del sovrappasso sarebbe un’opera fondamentale per i tanti pendolari che ogni giorno arrivano in città. “Contiamo di chiudere tutto per l’inizio dell’autunno, così da riaprire i cantieri sul collegamento – ha spiegato il sindaco Battista alla Rai – per i cittadini e per Campobasso si tratta di uno snodo cruciale. Vogliamo avviare i lavori nel minor tempo possibile”. Accantonato, invece, il progetto sul sottopassaggio sotto via San Giovanni, ideato nel lontano nel 2004 e messo in disparte dalla vecchia amministrazione Di Bartolomeo, che preferì investire le somme (circa 11 milioni) sulle scuole cittadine. L’avvio dell’opera stride con la disponibilità delle casse di Palazzo San Giorgio: troppi gli undici milioni richiesti considerata l’attuale congiuntura economica, cifra che il comune non è intenzionato a sborsare. Preferito – non è un mistero – il risanamento delle strutture scolastiche e la messa in sicurezza degli edifici che necessitano di un restyling.