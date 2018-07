Sovraffollamento delle carceri: falso o vero problema?

Parlare Senza Agire, Agire Senza Parlare. Alla luce di questo motto, desidero proporre una riflessione su qualcosa che dà da pensare a chi ha un minimo di coscienza, trattandosi di un problema che, volenti o nolenti, riguarda da vicino l’intero consorzio del cosiddetto “genere umano”.

Quante chiacchiere si sentono in merito al problema Del “sovraffollamento delle carceri”, e cosa si fa, quantomeno per alleviare una situazione che in uno Stato altamente civile, risulta essere vergognosa? Stando alle notizie che giorno per giorno ci comunicano il disagio patito dai detenuti, spesso tanto forte da portare al suicidio, non si fa niente, o non si fa abbastanza. Eppure, sarebbe sufficiente recuperare quanto già esistente nel sistema legislativo e della conoscenza tout court. Noi italiani, in particolare, disponiamo di un patrimonio di leggi e trattati filosofici che, alla faccia della delinquenza incallita, se ben applicati, potrebbero risolvere il problema del sovraffollamento carcerario senza alcun dispendio ulteriore di pubblico danaro, e Dio solo sa, in questo momento, quanto ciò sarebbe utile all’amministrazione del nostro Stato.

Cosa fare?

Certo, non sulla base di quest’articolo, ma sull’effettiva applicazione del Diritto vigente, ad esempio rileggere ed applicare la naturale miscela derivante dall’unione della nostra Costituzione con quanto scritto nel libro “Dei delitti e delle pene”, pamphlet che pur essendo stato pubblicato due secoli e mezzo fa, per certi aspetti risulta perfettamente attuale.

Attuale nel monito che viene lanciato ai giudici, teso ad eliminare la facile interpretazione delle leggi, là dove queste andrebbero semplicemente applicate in maniera asettica. Se così fosse, ad esempio, non sarebbe neanche pensabile che un giudice o un pubblico ministero fossero “presenti” su giornali e televisioni in genere, cosa che se in qualche caso non accade, si rischia comunque il rinvio a giudizio per lesa vanità.

Attuale, la dove si parla di “leggi chiare”. Oggi, per poter conoscere il testo di una norma che per la Costituzione dovrebbe essere a disposizione di ogni cittadino, dal più colto al più ignorante, oggi queste stesse leggi, per bene che vada, è possibile consultarle a pagamento. Come detto, poi, anche al cittadino meno colto, dovrebbe essere permessa la chiara lettura della stessa legge, ciò, proprio per rendere quest’ultima più autorevole e per evitare l’alibi della non conoscenza, che facilita la commistione di reati. Oggi, volendo ad esempio parlare di leggi tributarie, il cittadino è costretto a pagare per pagare le tasse. Dovrei scusarmi per la ripetizione, ma non lo faccio, visto che ho la possibilità di affidare all’intelligenza di chi legge quanto appena dichiarato; così, sarò riuscito pienamente nell’intento di spiegare l’inutile farraginosità che in questo, come in altri campi, contraddistingue la legislazione italiana.

Attuale, nel poter vedere applicata la “certezza della pena”. Oggi, vista la voluta complessità delle leggi vigenti, utilizzando codici e codicilli, si raggiunge l’unica certezza: di vedere l’imputato non adeguatamente perseguito. Oggi, in sintesi, andare in galera, più che una punizione, sta diventando un merito, se non una moda, magari da esibire per poi essere eletti e con ciò, poter “legiferare”.

Attuale, vista l’inutilità delle pene date a chi, in conseguenza di queste, viene detenuto. Anzi! In alcuni casi, si è arrivati al grottesco punto di sentire imputati che, piuttosto che andare agli arresti domiciliari, preferiscono essere incarcerati. Sarebbe sufficiente far capire a costoro che il carcere è tale, per dar loro la possibilità di riflettere sull’opportunità di avvalersi di simil “ospizio”.

Ricordo a me stesso che nei tanto nominati Stati Uniti d’America, il libro che ho citato è stato preso ad esempio per la costruzione del sistema legislativo, per cui, una volta applicati questi principi, lo Stato si è potuto giovare del lavoro di chi, proprio nei confronti dello stesso Stato in genere, aveva commesso dei delitti. Un esempio per tutti, è presente nella costruzione della rete ferroviaria americana, lavoro imposto ai galeotti, quindi portato a termine in maniera sicuramente economica.

Sono fermamente convinto del fatto che l’applicazione del dispositivo proposto dal libro Dei Delitti e Delle Pene in Italia, 1°, ridurrebbe, e di molto, la popolazione carceraria, visto che si guarderebbero bene dal commettere reati coloro cui manca la voglia di lavorare; 2°, lo Stato, nella sua interezza, ne trarrebbe vantaggio potendo veder costruite a costo quasi zero le infrastrutture pesanti di cui ha fortemente bisogno.

Una parola infine la voglio dire a proposito della costruzione di strutture carcerarie che negli anni passati tanti soldi pubblici ha assorbito. Sarà il caso di cominciare a fare un censimento di queste strutture per farle tornare agli scopi per cui sono state costruite. Applicando a pieno il libro in tema, dovrà essere posto a carico di chi ha sprecato i nostri soldi, quanto dovuto per il recupero delle strutture stesse. Si dice che i politici mantenuti da noi italiani, ad ogni livello, siano circa centoquarantamila. Stando al principio secondo cui al reato commesso va applicata una pena proporzionale, in breve tempo, dovremmo avere pronte una serie di nuove carceri, tale da assorbire a pieno il sovraffollamento di cui sto parlando. Già vedo la pletora di politici che si scannano giorno per giorno per acquisire l’agognata poltrona, dirottata presso strutture e che in tuta da lavoro e con attrezzi in grado di provocare dolorosi calli alle mani, viene costretta ad un lavoro simile. La realtà dei fatti, ci impone piuttosto il loro voler scongiurare una simile iattura, o almeno, in previsione, il loro pensare a come sgattaiolare, per evitare una simile mannaia!

Sarà questo il motivo per cui si cerca di parlare il meno possibile di reale riforma legislativa in tema di sovraffollamento carcerario?

Vittorio Venditti

