Sottopassaggio ferroviario, viaggiatori accolti da rifiuti e vetri infranti

ISERNIA. Rifiuti, sporcizia, scritte sui muri e vetri infranti: questo il recente scenario con cui il sottopassaggio ferroviario della stazione di Isernia si presenta agli occhi dei viaggiatori. Una situazione che è stata segnalata dagli utenti attraverso la pagina Facebook ‘Obiettivo Isernia’, che affronta diverse tematiche. Secondo i cittadini, non un bel biglietto da visita per chi arriva in città con il treno, e non una situazione ottimale nemmeno per i residenti che usano il sottopasso pedonale per spostarsi da una parte all’altra della città. L’appello della popolazione è che si possa intervenire subito con il ripristino dell’area.

Anche in passato il sottopassaggio ferroviario è stato spesso preso di mira da vandali e incivili. Una volta per tutte, si spera che la situazione sia risolta e soprattutto che non si ripresenti il problema.

