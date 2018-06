Sorvegliato speciale sorpreso ubriaco al bar, denunciato

A Venafro, un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per violazione alla misura di prevenzione in atto. Il sorvegliato speciale, è stato sorpreso dai militari nel corso della serata di ieri, mentre in evidente stato di ebrezza, litigava con alcuni avventori all’esterno di un bar del centro cittadino, nonostante a quell’ora dovesse trovarsi come prescritto presso la propria abitazione. L’uomo è stato cosi fermato, ricondotto presso il proprio domicilio e dopo le formalità di rito denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

