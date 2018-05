Sogna i numeri al lotto e indovina la quaterna, è successo in Molise

L’incredibile vicenda è successa pochi attimi fa (intorno alle 17.30) presso la stazione di servizio Eni di San Pietro Avellana in provincia di Isernia. Una donna del luogo si è recata presso l’impianti di carburanti sulla s.s. 652 per raccontare l’incredibile sogno della notte, chiedendo come poter giocare i numeri che ricordava limpidamente.

La signora – riporta teleaesse.it – non aveva mai tentato la fortuna, ma quel sogno era talmente particolare che ha deciso di giocare affidandosi al gestore. I numeri riportati erano quasi tutti consequenziali e la scelta è ricaduta proprio sulla ruota di Napoli per un suo legame personale al capoluogo campano.

L’importo indicato dalla signora, per poter giocare le varie combinazioni, è stato di 3 euro.

Il gestore, per esaudire la richiesta della donna, ha ripartito come meglio poteva il piccolo importo consigliando alla giocatrice di puntare, al posto dei 0,50 sulla quaterna come indicato, almeno 0,80 per avere maggior guadagno in caso di vincita.

La donna si lascia convincere da questo piccolo consiglio, “Tanto non ci capisco niente sul lotto”.

La signora è poi tornata presso la ricevitoria per controllare l’esito dell’estrazione.

Quando il gestore le ha comunicato di aver vinto settemila euro, la donna non gli ha

creduto. “Mi stai a prendere in giro?” E la sua espressione e cambiata repentinamente.

Dopo una ventina di minuti, passata l’euforia da vincita, la donna procede alla

prenotazione della vincita. Mentre controlla i numeri si accorge di aver sfiorato per due numeri anche la cinquina.

“Nei sogni – ha detto una cliente presente in quel momento – si nasconde la chiave del destino, bisogna solo crederci fino in fondo”.

Foto: teleaesse.it

