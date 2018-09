Software di intelligenza artificiale per prevenire i suicidi

Negli Stati Uniti nasce il primo software, basato su intelligenza artificiale, in grado di riconoscere negli studenti gli atteggiamenti sospetti che possono portare a gesti estremi.

Non del tutto casuale che sia nato proprio negli Stati Uniti, non solo per l’alto tasso di nascita di start-up basate sull’applicazione delle più recenti scoperte scientifiche – soprattutto nel campo dell’Intelligenza Artificiale – ma anche perché la questione suicidi assume un’importanza particolarmente evidente nel paese a Stelle e Strisce, tanto da poter essere definita quasi una piaga sociale.

Negli USA infatti ogni anno 45.000 americani muoiono di suicidio. Un numero che evidenzia quanto sia importante questo servizio nel contribuire attivamente alla lotta ed alla prevenzione al suicidio in una delle fasce d’età nelle quali il fenomeno è in continua ascesa, purtroppo non solo negli States. Il nuovo software si rivolge agli studenti adolescenti: è proprio durante l’adolescenza, infatti, che una certa ipersensibilità ai traumi, alle difficoltà e più in generale agli stimoli quotidiani espone i ragazzi al rischio suicidio. Un problema che spesso passa inosservato anche quando i campanelli di allarme risultano più o meno chiari.

Ad offrire un aiuto concreto ci ha pensato GoGuardian, un’azienda produttrice di software scolastici che negli USA conta circa 4,5 milioni di consumatori in 4000 differenti distretti scolastici.

L’azienda americana ha presentato un nuovo strumento chiamato Beacon, per identificare i ragazzi più soggetti al rischio suicidio grazie all’Intelligenza Artificiale e per offrire in maniera rapida l’aiuto e il sostegno psicologico di cui hanno bisogno.

Beacon è stato installato nei computer in dotazione agli studenti e, grazie all’intelligenza artificiale analizza, mediante complessi algoritmi, la navigazione in rete degli allievi per scovare anomalie comportamentali e/o turbe psicologiche preoccupanti. In caso di esito positivo Beacon (in completa autonomia) allerta le figure di riferimento e quando l’avviso viene letto è possibile scoprire l’identità del ragazzo segnalato, ma soprattutto analizzare l’atteggiamento evidenziato dall’applicativo come “sospetto”. Solo in questa fase interviene l’essere umano: il consulente scolastico contatta le autorità competenti e i genitori e si procede secondo il protocollo stabilito per l’accertamento e la riabilitazione del ragazzo segnalato dal programma.

Una scoperta davvero importante è che dovrebbe essere al più presto sperimentata anche in Europa, dove molti paesi hanno tassi di suicidio anche più alti di quelli registrati negli Stati Uniti, sulla base dei dati diffusi dall’organizzazione Mondiale della Sanità su rilevazioni 2016 (Lituania, Belgio, Ungheria, Slovenia, Estonia, Francia, Svizzera, Polonia, Finlandia, Austria e Serbia).

Eliana Marinelli