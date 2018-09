Sit-in a tutela delle scuole isernine: genitori, insegnanti e alunni in villa comunale

ISERNIA

Si è tenuto questa mattina, domenica 16 settembre, nella villa comunale di Isernia, un sit-in organizzato dal Comitato “Giovanni XXIII” e a cui hanno aderito anche genitori, insegnanti e alunni delle altre scuole comunali. «La nostra non è una protesta contro l’amministrazione» fanno sapere i portavoce «ma è una festa per augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico. Al contempo, però, siamo qui per ricordare a tutti, in modo pacifico, che non abbasseremo la guardia e continueremo a chiedere che i nostri figli abbiano la possibilità di studiare in strutture adeguate». Nonostante la messa in sicurezza degli alunni, molte sono ancora le problematiche che investono i plessi scolastici della città di Isernia. A preoccupare è soprattutto la situazione dell’ex Centro anziani, la carenza di mense e l’assenza di spazi adeguati ai fini della didattica. «Che le soluzioni tampone restino tali», hanno spiegato i genitori che hanno montato una tenda quale simbolo “della precarietà dei plessi scolastici”