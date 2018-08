Sisma, Vigili del Fuoco in azione alla palazzina Iacp di Campomarino

Si è risolto senza conseguenze significative l’intervento che nella giornata di sabato ah visto impegnata una squadra dei Vigili del Fuoco alla palazzina Iacp di via Cuoco a Campomarino. Ben14 famiglie erano in attesa di un riscontro circa la sicurezza del loro stabile a seguito dello sciame sismico. Fortunatamente i loro timori sono stati dissipati dal conseguente sopralluogo. Il quadro fessurativo che preoccupava i residenti è il prodotto di diversi fattori: dal sisma del 2002 alla manutenzione dello stabile. Ma gli ispettori hanno accertato che le recenti scosse non hanno provocato lesioni significative. Sono state condotte osservazioni specifiche sugli elementi strutturali e diversi sopralluoghi negli appartamenti. Infine i VVFF hanno provveduto a rimuovere dall’edificio le parti pericolanti potenzialmente pericolose. “Sul posto, insieme alla squadra del 115, anche il consigliere regionale Valerio Fontana: “Sicuramente – ha affermato – la palazzina in oggetto necessita di qualche intervento ma questo è indipendente dagli eventi sismici recenti. Per l’ennesima volta, un grazie ai Vigili del Fuoco che, come sempre, non si sono risparmiati in disponibilità, spiegamento di mezzi e professionalità.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp