Sisma, nuova chiusura a Guglionesi. Crescono preoccupazioni sindaci dell’area del cratere

A poche ore dalla seduta di Giunta Regionale nel corso della quale è stata approvata la delibera con la quale si richiede al presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza sull’intero territorio della regione Molise, gli effetti dell’emergenza sisma continuano ad imporre nuovi controlli e nuove misure precauzionali su tutto il territorio interessato. Non ultima l’ordinanza con la quale, a Guglionesi, il sindaco Mario Belotti, che domani incontrerà i genitori degli studenti iscritti al Liceo Linguistico e Pedagogico di Guglionesi, ha imposto l’interdizione al traffico pedonale di un nuovo tratto del centro storico, quello di piazza XXIV Maggio. I portici della piazza e l’edificio prospiciente la chiesa Madre di Guglionesi, anch’essa chiusa per i danni riportati a causa del sisma sono stati ritenuti a rischio di possibili crolli, rendendo così necessari il divieto di transito. Questo mentre salgono a 700 richieste avanzate dalla comunità di verifiche di stabilità degli edifici. Di queste sono state evase circa 500, ma si tratta di un primo monitoraggio effettuato dal Corpo dei Vigili del Fuoco a cui dovrà seguire una verifica più approfondita da parte dei tecnici dalla Protezione Civile. A ciò si aggiunge la nota questione del Liceo pedagogico e del palazzo pericolante via Martiri d’Ungheria, per il quale si è in attesa della relazione stilata da un tecnico dell’università di Bari, anche se l’ipotesi più accredita è, in ogni caso, quella dell’abbattimento. Tempistiche alle quali guardano con attenzione i tanti cittadini che ancora usufruiscono della tendopoli allestita dal Comune. Fino a qualche giorno fa erano 140 persone, ora sono circa 90 le persone che decidono di trascorrere la notte in sicurezza. A Montecilfone sono 39 le famiglie sfollate, quindi 85 persone fuori casa di cui 35 residenti nell’area del serbatoio, che è stato gravemente danneggiato e che verrà abbattuto. A Palata, invece, sono circa 80 le persone che dormono ancora in tenda. A Larino, invece, il campo è stato chiuso. Tra le altre preoccupazioni, quelle riportate dai sindaci dei comuni del cratere circa la delimitazione dell’area sulla quale far ricadere i benefici economici dello stato d’emergenza. «Ho avuto rassicurazioni che l’area sarà ristretta ai soli comuni che effettivamente hanno avuto danni e che la formulazione della richiesta al Governo sarà puntuale e specifica« ha affermato il sindaco Pallotta. L’attenzione alta pure quella garantita dai rappresentanti regionali del M5S. «I nostri portavoce hanno raccolto le richieste dei cittadini, dei volontari e dei sindaci, che hanno bisogno di strumenti più pratici, di pianificazione e di risorse per gestire al meglio questa fase di emergenza. Ora l’attenzione è sulla definizione dei comuni che rientrano nell’area del cratere. Noi manteniamo alta la guardia perché non si ripeta quello che è accaduto nel 2002: cratere allargato e potere nelle mani di pochi, spreco di soldi pubblici e gestione in somma urgenza di stime e ricostruzione».

