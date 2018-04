Sisma. I Vigili del Fuoco sorvolano i cieli molisani, nessun danno evidenziato

I Vigili del Fuoco con gli elicotteri stanno sorvolando i cieli molisani e, in particolare, la provincia di Campobasso per verificare la presenza di eventuale danni apportati dalla forte scossa di terremoto che ha colpito il Molise alle 11,48 e avvertita distintamente dalla maggior parte della popolazione. Dal volo di ricognizione effettuato fino a questo momento non è stato evidenziato alcun danno.

Per vedere il video clicca qui

