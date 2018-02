Sisma centro Italia. “Molise per Sarnano”, presente anche “il Molise Friend Festival”

BOJANO. Il Molise Friend Festival scavalca i confini molisani per raccogliere l’invito di “Epicentro”, il Festival itinerante nei comuni del cratere in programma domenica 4 febbraio. L’evento è denominato “Molise per Sarnano”: con MFF, artisti e imprenditori molisani in prima linea per regalare una giornata di allegria, escursionismo, teatro, musica, enogastronomia. Rivitalizzare i territori colpiti dal terremoto e promuovere il Molise. Il festival, oltre ad essere un evento culturale che promuove e da spazio a gruppi e musicisti è dunque anche un modo per non dimenticare. Epicentro è un’operazione di imprenditoria sociale e per la riattivazione dell’aggregazione delle comunità del territorio terremotato delle Marche. Un festival itinerante che toccherà i principali centri colpiti dal sisma, costruito come una grande carovana itinerante. Il format prevede dalle escursioni a piedi nel territorio alle degustazioni enogastronomiche, dai concerti alle animazioni per anziani e bambini, dai convegni alle presentazioni di libri. Il programma è stato realizzato in base alla disponibilità di gruppi musicali, artisti, letterati, ospiti prestigiosi, che eseguiranno le loro performance a titolo gratuito ed è concepito come incentivo per le manifestazioni residenti già esistenti. Ogni mese Epicentro tocca una località diversa e realizza un evento in collaborazione con le associazioni locali, con i comuni interessati, e con i principali Festival della regione Marche.

