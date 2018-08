Sisma, al via verifiche nelle scuole. Sabatini: “In contatto costante con il ministro Bussetti”

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

“A seguito del terremoto in Molise ho chiesto all’Ufficio scolastico regionale di attivare un apposito monitoraggio per accertare eventuali danni alle scuole o altre criticità connesse all’avvio del nuovo anno scolastico. Il MIUR è pronto a dare tutto il supporto necessario”, così in un post su Fb il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Il titolare del dicastero era pronto a raggiungere le zone colpite dal terremoto ma è stato rassicurato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Molise, Anna Paola Sabatini, su quanto si stava facendo anche per la verifica sulle strutture scolastiche nell’area dell’epicentro.

“Devo ringraziare, a nome di tutta la scuola molisana – ha detto il numero uno dell’Usr – il Ministro e tutta la struttura del Miur per la vicinanza assoluta e concreta a partire dalle prime ore della scorsa notte. Ho inoltrato richiesta alle autorità competenti per i dovuti controlli sugli edifici scolastici.

