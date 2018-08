Sisma, al via i controlli nelle scuole del capolugo

Campobasso, partite le verifiche sugli istituti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Tecnici al lavoro per individuare eventuali criticità. Già dalla settimana prossima nelle scuole rientrerà il personale didattico e quindi occorre verificare che gli istituti siano idonei dopo gli eventi sismici degli scorsi giorni. Al momento dal Comune non sono stati segnalati casi di pericolosità. L’amministrazione ha ordinato ai tecnici di porre particolare attenzione a controsoffittature, solai, infissi e pavimenti.



Foto archivio

