Siringhe sul lungomare nord di Termoli (LA SEGNALAZIONE)

TERMOLI. Arriva dal lungomare nord di Termoli la segnalazione da parte di una nostra lettrice del ritrovamento di una siringa in spiaggia. Fa davvero rabbia constatare che ancora oggi, nel 2018, sulle spiagge del nostro litorale continuano ad esserci sporcizie di ogni tipo. Non solo pattume, bottiglie di vetro (cocci, in alcuni casi) e resti di alimenti ma anche le siringhe.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp