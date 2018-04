Silvio Berlusconi in piazza tra battute e politica

Con un leggero ritardo sulla tabella di marcia Silvio Berlusconi è arrivato in piazza Pepe a Campobasso intorno alle 10.45 accompagnato dall’onorevole e coordinatrice di Forza Italia per il Molise Annaelsa Tartaglione e dal candidato Governatore Donato Toma, tra due ali di folla per prendere un caffè, come fece pochi giorni fa Matteo Salvini. Battute scherzose e risposte ai tanti simpatizzanti e giornalisti assiepati e poi via verso Isernia per la seconda ed ultima parte della sua visita in Molise per lanciare la volata al commercialista candidato.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp