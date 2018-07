Silvia Mezzanotte chiude la prima parte di Jazz in Campo – Jazz in Galdo

CAMPODIPIETRA. Terza serata, ricca di colpi di scena, a Campodipietra per la XIV edizione di Jazz in Campo – Jazz in Galdo. A chiudere la prima parte dell’evento che proseguirà il 19 e il 20 luglio a San Giovanni in Galdo, una voce che non ha bisogno di presentazioni. Quella di Silvia Mezzanotte che si esibirà con la ‘Molise Light Orchestra’ con Chiara Ruocchio, diretta dal Maestro Antonello Capuano a partire dalle 22. Voce dei Mattia Bazar, l’artista ha collaborato con i più grandi artisti italiani come Laura Pausini, Francesco De Gregori e Mia Martini. Mentre a rompere il ghiaccio sul palco di Piazza della Rimembranza sarà il gruppo ‘The Sing & Swing night’. Dalle 23 Dj Live Set con Cristian Orlandi e Michele Avella.

Degna di nota anche la serata di giovedì 13 luglio che non ha mancato di regalare emozioni con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Dear Mister Fantasy’ del capostipite del giornalismo musicale, Carlo Massarini, per la prima volta in Molise. Massarini ha raccontato le sue avventure in giro per il mondo, faccia a faccia con i più grandi musicisti internazionali: Lucio Dalla e Jackson Browne, Bob Marley e i Ramones, Lou Reed e David Bowie, i Police e Peter Gabriel, Mick Jagger e la Pfm, Bennato e i Led Zeppelin, Pino Daniele e Rod Steward, Francesco Guccini e Stevie Wonder, Leonard Cohen e Brian Ferry. Poi spazio alla musica con l’apertura affidata agli artisti molisani ‘Opera Postuma’ con il cantautore campobassano Stefano Di Nucci, Alberto Romano, Daniele Marinelli, Giorgio Lombardi e Marco Libertucci. La band ha presentato brani dell’ultimo cd scherzando e sorridendo con il pubblico. Grande attesa per il secondo concerto, in ricordo di Pino Daniele. A Campodipietra sono stati tantissimi gli appassionati di musica jazz arrivati da ogni parte del Molise. Dalle 23 ‘Un’orchestra per Pino Daniele” con Ilaria Bucci, Michele Simonelli ed Alessandro Florio diretti dal Maestro Antonello Capuano. Sul palco, fino a notte fonda, i brani più famosi di Pino Daniele. Super ospiti James Senese, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo, musicisti che hanno lavorato a lungo con Pino Daniele.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp