Silvia Mezzanotte chiude Jazz in Campo (VIDEO INTERVISTA)

di Marcella Tamburrello

Ultima serata di Jazz in Campo scandita dalle note della splendida voce di Silvia Mezzanotte, storica cantate dei Matia Bazar. Silvia è tornata in Molise, invitata dagli organizzatori della XIV edizione di Jazz in Campo – Jazz in Galdo, per chiudere la prima parte della manifestazione che, come ogni anno, ha richiamato a Campodipietra un folto pubblico. Quattro serata di grande musica. Soddisfatti gli organizzatori tra cui il sindaco di Campodipietra Peppe Notartomaso, il vice sindaco Giuseppe Riccitelli ed il presidente dell’Associazione Talenti ed Artisti molisani, Michele Falcione. Il Jazz torna giovedì 19 luglio a San Giovanni in Galdo.

LA VIDEO INTERVISTA

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp