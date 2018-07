Siamo tutti spiati! Ma va?

Un argomento trattato in tutte le salse da chi scrive seriamente e meglio di me, è quello delle intercettazioni, fatto che sarebbe possibile liquidare dicendo che in merito non c’è nulla di nuovo sotto il sole.

Per quanto mi riguarda, la gente, soprattutto la gente “pecora”, abituata a stare nel gregge, può belare quanto vuole, tanto il belare in questione lascia il tempo che trova. Parlando dunque del fatto che si possa essere spiati, va detto che ciò è stato possibile prima dell’avvento dei moderni sistemi di comunicazione, magari utilizzando la spia per eccellenza: La donna, (non necessariamente bella), che per questo si prostituiva ed ancora oggi si prostituisce all’uomo che crede di dominarla, (non solo avendo rapporti sessuali con il corpo, cosa naturale, ma soprattutto mettendo a disposizione il proprio cervello, notoriamente con maggiori capacità riflessive rispetto a quello maschile), Matahari docet, se si vuole considerare la spia militante e militare, tralasciando le tante altre situazioni nelle quali probabilmente l’arte dello spionaggio riesce a fornire lauti guadagni a chi ne approfitta e gravi, se non irrecuperabili perdite, a chi ne è l’obbiettivo da colpire.

Considerando Passato il periodo della spia umana, con l’avvento delle trasmissioni a distanza, si può dire che lo spionaggio abbia spesso colpito chi è stato troppo sicuro del proprio operato. Un esempio per tutti, è la famosa Disfatta di Caporetto.

Nel millenovecentodiciassette, in piena guerra, la radio di Marconi compiva progressi nel crescere, proprio grazie all’uso che se ne faceva durante l’attività bellica. Gli eserciti si affrontavano corpo a corpo e le comunicazioni, se in trincea venivano tenute a mezzo telefono, con qualche possibilità in più di far passare messaggi senza incorrere nell’ascolto da parte del nemico, (allora si poteva visto che i telefoni erano collegati l’uno all’altro con centralini primordiali che non permettevano la connessione automatica), a distanza gli ordini venivano trasmessi con radio allo stato quasi embrionale, apparecchi che fra i difetti più importanti avevano quello di non essere criptati, quindi ascoltabili non solo da chi doveva interloquire. E’ in quest’ottica che si è verificato il fattaccio. Gli ordini che venivano trasmessi dagli Alti Comandi degli eserciti che si affrontavano, erano ascoltati anche dalla parte avversa, per cui, in quel dannato ottobre, gli austriaci, acquisite le informazioni trasmesse dai generali italiani alla truppa sul campo, forti anche di rifornimenti di mezzi e uomini giunti dal fronte russo, (nel frattempo dissolto), non hanno dovuto far altro che alzarsi dalle loro postazioni e prendere a cannonate quell’esercito di contadini avviato dai governanti romani al macello, uomini di campagna ai quali era stata promessa terra per andare in guerra e che invece avevano trovato spesso il “dono” della morte o quello, (quasi sempre più gradito), di venir fatti prigionieri da soldati meglio in arnese e che potevano sfoggiare comandanti più intelligenti della classe dirigente italiana del tempo… Solo del tempo? Perché più intelligenti e fino a che punto, visto che in quel preciso caso si arrivò a far sì che le radio ricetrasmittenti italiane ed austriache trasmettessero sulla medesima frequenza? Solo per il fatto che l’alto comando asburgico riuscì a sfruttare la situazione che si era venuta a creare, ad esclusivo proprio vantaggio.

Senza soffermarci a parlare del sistema tedesco Enigma e di com’è stato decriptato dagli alleati o di cosa si è fatto durante la guerra fredda, si può aggiungere che il livello d’intercettazione di qualsiasi cosa viaggiasse in etere, si è via via affinato ed è diventata una sfida per ogni radioamatore o per chiunque avesse necessità di sentire i fatti degli altri, compresi sistemi satellitari di proprietà di grosse potenze che se sulla carta avevano nazioni amiche, in pratica diffidavano di queste, probabilmente ancor di più di come si fa verso il nemico.

Questo per le trasmissioni analogiche: E per il digitale?

Paradossalmente, in questo caso è ancora più semplice ascoltare o se lo si vuole, disturbare ogni comunicazione; basta fornirsi della giusta tecnologia che allo stato attuale costa anche meno di quella che si utilizzava per le medesime operazioni in analogico. L’unica reale accortezza da tener presente è quella di non lasciare tracce scritte di ciò che si fa e di avere una memoria ferrea, da utilizzare qualora si voglia far danno con ciò che si conosce. Va detto infatti che se è vero che le comunicazioni digitali per loro natura lascino tracce inequivocabili della loro presenza in etere, è altresì sacrosanto che le tracce medesime possano essere falsate ad arte. Così, ad esempio può capitare di venir intercettati sì, ma che le informazioni raccolte vengano adeguatamente modificate per generare ancora più danni a chi si vuol colpire.

Tornando all’essere spiati tout court:

Tenendo il cellulare in tasca, anche spento ma con la batteria inserita, si è tracciabili in ogni momento. La cosa è talmente vera che i cinesi hanno iniziato a produrre telefonini base che però hanno un piccolo interruttore in grado di isolare la batteria integrata all’apparato. L’intercettabilità appena descritta vale anche per tablet e computer in genere, purché muniti di una fonte di ricetrasmissione, non importa se cablata o wireless.

I sistemi di rilevamento satellitare, solo perché installati sulle auto, a meno di non voler nascondere i mezzi e renderli così non più utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati costruiti, rendono visibile la posizione del veicolo in questione, solo perché il dispositivo è collegato alla fonte energetica che lo tiene in vita, senza la quale, anche il GPS è uno strumento inutile. Le informazioni proposte sugli schermi dei GPS, a piacimento del gestore della rete in questione, possono essere modificate, quindi non si sa mai con certezza se siano reali; ciò accade spesso in prossimità di basi militari; così, come può avvenire se ci si trovi in nazioni in conflitto ecc., tanto si può dare sempre la colpa al momentaneo mal funzionamento della rete satellitare.

Ogni sistema che si ritenga invulnerabile, sia informatico che non, può essere aperto, magari a mezzo virus.

Poi esiste lo spionaggio portato a termine in tempo reale e con i normali mas media. Il fatto stesso di poter controllare i conti correnti ed ogni altra forma di interazione fra cittadini, compresa la possibilità d’inviare questionari che se in apparenza propongono una collaborazione con le autorità vigenti, (vedi censimento), in realtà servono solo a determinare il modo di profilare chi ne è destinatario, magari per inviare pubblicità mirata per il solo reale guadagno di chi trasmette.

Per chiudere: quanto a suo tempo si è enfatizzato a proposito degli accadimenti occorsi ad Edward Snowden e prima di lui a Julian Assange, non è altro che solo l’ipocrita punta di un iceberg, oggi di moda e utile a chi deve coprire le sue manovre e pensa che la gente comune sia ancora così impreparata da non considerare che da sempre, chiusa a chiave una porta, si trovi il grimaldello per entrare nell’ambiente che si ritiene protetto da quella chiusura, così come si possa tranquillamente acquisire ogni tipo d’informazione che si trasferisce da una persona all’altra, proprio perché per forza di cose l’informazione stessa viene comunicata e per questo veicolata, altrimenti non sarebbe tale. E’ questa la ragione per la quale ogni cittadino che mastica un po’ d’intercettazioni e dintorni, agisce di conseguenza evitando per prima cosa di veicolare le informazioni sensibili, poi eventualmente di trasferire le stesse secondo modalità che vengono erroneamente considerate non più in uso, ma che sono quelle più sicure perché datate.

Quali sono? Resta un segreto!

Vittorio Venditti

