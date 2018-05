Si ustiona gravemente mentre accende il caminetto, muore 55enne

CERRO AL VOLTURNO. Un intero paese è sotto choc per la drammatica e prematura scomparsa di M.L. 55enne del posto. L’uomo, un noto commerciante, nei giorni scorsi si era fortemente ustionato mentre accendeva il camino di casa, pare che per farlo avesse utilizzato dell’alcol. Le fiamme hanno avvolto il corpo dell’uomo che prontamente soccorso è stato trasportato in condizioni disperate presso il centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Inizialmente sembrava che le sue condizioni fossero lievemente migliorate. Ma poi, la gravità delle ustioni riportate nel fatale incidente, non hanno lasciato scampo al cinquantacinquenne. Il suo cuore ha smesso di battere. Immediatamente la notizia ha raggiunto la valle dove l’uomo era molto conosciuto e stimato, sia per la sua attività imprenditoriale che svolgeva in un comune dell’alto Sangro, sia per il suo carattere allegro gioviale e sempre disponibile. Intanto, tutto il paese si è stretto intorno alla famiglia, alla moglie e ai due figli.

