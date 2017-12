Si separano le strade tra il direttore sportivo Orabona e il Campobasso

La sua assenza al pranzo di Natale di sabato 23 dicembre aveva destato qualche sospetto. E puntuale è arrivata la conferma: salvo sorprese, Michele Orabona non sarà più il direttore sportivo del Campobasso. Alla base della decisione ci sarebbero motivi di carattere personale, anche se a riguardo non ci sono conferme ufficiali. Né tanto meno la società ha diramato note o comunicati in cui si parla della rottura del rapporto. Ma i fatti dicono proprio che la separazione è avvenuta, pur senza traumi evidenti.

Contattato all’indomani del divorzio con Gigi Pavarese, Orabona ha sempre svolto il suo ruolo lontano dai riflettori e senza alcun intento prevaricatore. Insomma, una brava persona. Ha concluso alcune trattative, in collaborazione stretta con il responsabile dell’area tecnica, Antonio Minadeo. A dire la verità ha sempre seguito con trasporto e da vicino la squadra: l’ultima volta proprio a Jesi, dove ha sofferto e gioito alla fine per il pareggio su rigore di Evacuo. Per lui, dunque, circa un mese di avventura in rossoblù. Ricordiamo che si è affermato ad Aversa come buono scopritore di giovani calciatori che giocano sia in serie C che in D.

