Si sente male e la tac non funziona, morte cerebrale per il 47enne

E’ sopraggiunta in serata la morte cerebrale per il 47enne di Larino che questa mattina si è sentito male ed è stato soccorso dal 118. Trasportato prima al Vietri è stato successivamente trasferito al San Timoteo per essere sottoposto a una tac. Il macchinario, però, era sottoposto a manutenzione programmata. Di qui la corsa a San Giovanni Rotondo dove è stato operato ma in serata è sopraggiunta la morte cerebrale.

