Si scontrano con un tir in coda, due persone in ospedale

Altre due persone sono finite in ospedale a seguito dell’incidente che questa mattina alle 5 ha visto coinvolti due mezzi pesanti sul tratto molisano dell’A14. Stando a una prima ricostruzione le due auto si sarebbero scontrate con un tir che era fermo in coda a causa del blocco dell’autostrada a seguito dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli e Montenero. I due conducenti sono rimasti feriti in maniera lieve ma sono stati trasportati in pronto soccorso per accertamenti.

