Si schianta contro un muro, un ragazzo è in prognosi riservata

Sulla Statale 278, al km 65.400 variante di Riccia si è verificato un incidente intorno alle 16:00: un ragazzo si è schiantato con la sua autovettura contro un muro.

Soccorso dai sanitari del 118 il conducente dell’auto, M.d.C. di 28 anni, è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata.

Sul posto anche i Carabinieri e il personale dell’Anas per ripristinare le barriere danneggiate.

